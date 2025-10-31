Чемпионат и первенство России по бильярдному спорту пройдут в Иркутске

В Иркутске состоятся чемпионат и первенство России по бильярдному спорту в дисциплине «динамичная пирамида». Соревнования пройдут в два этапа: первенство страны с 3 по 8 ноября и чемпионат России с 10 по 15 ноября.

«Столица Приангарья уже в четвертый раз будет принимать чемпионат России и во второй раз первенство страны. Всегда благодаря Федерации бильярдного спорта Иркутской области соревнования проходили на высоком уровне», – сказал заместитель министра спорта области Владимир Удовенко.

В соревнованиях примут участие около двухсот спортсменов из различных регионов России, включая многократных чемпионов и призеров российских и международных турниров. Иркутскую область представят мастер спорта России Владимир Шафиров, а также юные спортсмены Савва Каморин и Тимофей Высоцкий.