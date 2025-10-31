Россия усложняет жизнь WhatsApp и Telegram

В России начались ограничения регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp*. Источники сообщают, что операторам предписано прекращать отправку SMS-кодов и телефонных звонков новым клиентам от сервисов этих мессенджеров.

Сообщения всё ещё поступают, но выборочно: некоторые операторы продолжают отправлять коды подтверждения, а другие — нет. Пользователи отмечают различия в доставке кодов на разные мобильные сети, сообщает РБК.

Частичное ограничение Telegram и WhatsApp* началось летом 2025 года. В августе Роскомнадзор объявил о блокаде звонков, мотивируя это защитой от мошенников. Позже регулятор частично ограничил работу обоих мессенджеров, утверждая, что они стали основными инструментами преступников и террористов.

В Госдуме подчеркивали, что полностью запрещать Telergam и WhatsApp* (WhatsApp используют 96,5 млн россиян, Telegram — 90,97 млн) на территории России не планируется. Вместо этого запущена отечественная альтернатива — национальный мессенджер Max, созданный корпорацией VK. К октябрю число пользователей Max достигло 50 млн, а осенью установка приложения стала обязательной на смартфоны перед продажей.

После блокировки голосовых звонков в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp*, операторы фиксируют значительный рост традиционного голосового трафика.Согласно отчетам мобильных операторов, количество голосовых звонков увеличилось примерно на треть. Так, компания «Т-Мобайл» сообщила о средней динамике роста в размере +66% в столице и около +41,5% в других регионах России. Оператор T2 зафиксировал увеличение общего объема голосового трафика на 9%, однако в Московской области показатель оказался значительно выше — плюс 47,9%. Компания «Сбермобайл» отметила прирост голосового трафика в целом по стране на уровне +24%, а в московском регионе этот показатель достиг отметки в 45%.

*Принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.