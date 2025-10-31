Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина обозначила ключевую проблему, препятствующую быстрому снижению ключевой ставки Центробанка: это нехватка рабочей силы и высокий уровень конкуренции работодателей за квалифицированных сотрудников. Такая ситуация ведет к ускоренному росту заработной платы, опережающему производительность труда, что провоцирует инфляционные процессы, передаёт газета "Ведомости".
«Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Это действительно обнадеживает, но они пока только первые», – подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, перевод сотрудников на неполный рабочий день и четырехдневную неделю не меняет ситуации, так как в этих компаниях трудится 0,2% от всех занятых (74 млн человек). Большинство предприятий, согласно ежемесячным опросам ЦБ, говорят о том, что им не хватает работников или их сложно удержать.
Ранее Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. "С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", – сказала она. Цель состоит в том, чтобы ускорить завершение периода быстрого роста цен, однако одновременно надо избегать чрезмерного замедления экономики.