Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина обозначила ключевую проблему, препятствующую быстрому снижению ключевой ставки Центробанка: это нехватка рабочей силы и высокий уровень конкуренции работодателей за квалифицированных сотрудников. Такая ситуация ведет к ускоренному росту заработной платы, опережающему производительность труда, что провоцирует инфляционные процессы, передаёт газета "Ведомости".

«Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Это действительно обнадеживает, но они пока только первые», – подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, перевод сотрудников на неполный рабочий день и четырехдневную неделю не меняет ситуации, так как в этих компаниях трудится 0,2% от всех занятых (74 млн человек). Большинство предприятий, согласно ежемесячным опросам ЦБ, говорят о том, что им не хватает работников или их сложно удержать.