Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной
Набиуллина не нашла признаков рецессии в российской экономике
Набиуллина: Кредитование по низкой ставке низкорентабельных компаний — путь в никуда
Набиуллина успокоила население: бензин не разгонит инфляцию

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что правительство способно контролировать динамику цен на топливо, что предотвратит постоянное ускорение инфляции. Выступая на пленарном заседании Государственной Думы, она прокомментировала опасения, связанные с повышением акцизов, изменением налогов и удорожанием бензина, подчеркнув, что эти факторы относятся к разряду временных экономических явлений, передаёт ИАСС.

Она пояснила, что инфляция, возникающая в результате таких факторов, носит разовый характер и не влечет за собой систематический рост цен. Примером служит повышение налога на добавленную стоимость (НДС), которое создает кратковременный всплеск цен, после которого его влияние ослабевает. То же касается и возможного роста цен на бензин: Набиуллина убеждена, что меры, принимаемые правительством, позволят избежать устойчивого повышения общей инфляции.

Ранее глава ЦБ  обозначила ключевую проблему, препятствующую быстрому снижению ключевой ставки Центробанка: это нехватка рабочей силы и высокий уровень конкуренции работодателей за квалифицированных сотрудников. Такая ситуация ведет к ускоренному росту заработной платы, опережающему производительность труда, что провоцирует инфляционные процессы.


