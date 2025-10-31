Новости

Ключевая ставка
Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной
Набиуллина не нашла признаков рецессии в российской экономике
Набиуллина: Кредитование по низкой ставке низкорентабельных компаний — путь в никуда
Все материалы сюжета

Набиуллина не нашла признаков рецессии в российской экономике

Читайте также:

Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной
31 октября 2025
Набиуллина: Кредитование по низкой ставке низкорентабельных компаний — путь в никуда
31 октября 2025

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика далека от признаков рецессии. По ее словам, о подобном процессе свидетельствуют рост безработицы и снижение зарплат.

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании Госдумы. По словам главы регулятора, в России, наоборот, наблюдается низкий уровень безработицы, который перерастает в дефицит кадров.

В сентябре госпожа Набиуллина призвала не путать рецессию с «замедлением экономики». По ее словам, речь о технической рецессии идет, когда экономика снижается два квартала подряд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (295)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес