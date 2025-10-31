Набиуллина не нашла признаков рецессии в российской экономике

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика далека от признаков рецессии. По ее словам, о подобном процессе свидетельствуют рост безработицы и снижение зарплат.

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании Госдумы. По словам главы регулятора, в России, наоборот, наблюдается низкий уровень безработицы, который перерастает в дефицит кадров.

В сентябре госпожа Набиуллина призвала не путать рецессию с «замедлением экономики». По ее словам, речь о технической рецессии идет, когда экономика снижается два квартала подряд.