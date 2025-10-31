Руководство США спряталось на военных базах: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: руководство США спряталось на военных базах, МРОТ в РФ предложили повысить до 45 тысяч рублей, экспорт российского топлива упал до минимума с начала СВО, а в Иркутской области раскрыли крупную аферу. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Ставка на безопасность

Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы в целях безопасности после убийства активиста Чарли Кирка и протестов в Соединенных Штатах против политики президента Дональда Трампа, а также угроз в адрес чиновников и их семей. Там они могут рассчитывать на охрану со стороны военных. Зарубежные издания сообщат о переезде госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета, министра внутренней безопасности Кристи Ноэма и других.

Рост МРОТ

Депутаты Госдумы решили внести в ГД поправки о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда до 45 тысяч рублей. Пока же в РФ установлен МРОТ в размере 27 тысяч рублей. Повышенную сумму называют минимально необходимой для поддержания трудовой функции в современных условиях. Размер обоснован расчетами ученых и экспертов.

Минимум топлива

Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимального уровня с начала специальной военной операции на Украине. За октябрь 2025 года морские перевозки нефтепродуктов из России в среднем составляли 1,89 млн баррелей в день, за аналогичный период прошлого года – 2 млн баррелей в день. До 2022 года отмечался рост поставок, после – снижение.

Пожар в тире

В Иркутске случился пожар в тире, расположенном на острове Конный. Восемь специалистов и три единицы техники смогли ликвидировать пламя на площади 72 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Причину инцидента предстоит установить.

Афера с участком

В Иркутской области осудят двоих местных жителей, которые, по версии СК, подделали документы для регистрации права собственности на земельный участок площадью 2,6 гектара, расположенный на территории Иркутского района. Обманув работников Росреестра, злоумышленники зарегистрировали недвижимость на свою знакомую. Ущерб от их действий составил 47 млн рублей. Аферистам грозит реальный срок.