Международный трейдер Gunvor намерен купить зарубежные активы «Лукойла»

Российская нефтяная компания «Лукойл» приняла предложение международного трейдера Gunvor Group Ltd. о приобретении 100% акций LUKOIL International GmbH. Данная дочерняя структура владеет зарубежными активами группы, включая три нефтеперерабатывающих завода в Европе и сеть АЗС в 20 странах. Об этом пишет газета «Известия».

«В случае необходимости стороны планируют обращаться за продлением действующей лицензии, выпущенной OFAC, а также прочими разрешениями в целях обеспечения бесперебойной операционной деятельности международных активов и их банковского обслуживания на период до завершения сделки», – отмечается в сообщении «Лукойла». Для заключения окончательного договора покупателю необходимо получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США.

Сделка станет действительной только после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов. «Лукойл» обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями в течение этого периода.

Ранее эксперты оценивали рыночную стоимость продаваемых активов примерно в 10 млрд долларов. Однако в текущей ситуации, по мнению аналитиков, активы могут быть проданы со значительным дисконтом – до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных странах.