Новости

Ключевая ставка
Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной
Набиуллина не нашла признаков рецессии в российской экономике
Набиуллина: Кредитование по низкой ставке низкорентабельных компаний — путь в никуда
Все материалы сюжета

Международный трейдер Gunvor намерен купить зарубежные активы «Лукойла»

Российская нефтяная компания «Лукойл» приняла предложение международного трейдера Gunvor Group Ltd. о приобретении 100% акций LUKOIL International GmbH. Данная дочерняя структура владеет зарубежными активами группы, включая три нефтеперерабатывающих завода в Европе и сеть АЗС в 20 странах. Об этом пишет газета «Известия».

Читайте также:

Кто вложится в будущий рост российского фондового рынка?
29 октября 2025
Индекс МосБиржи пробил дно 2025 года
28 октября 2025

«В случае необходимости стороны планируют обращаться за продлением действующей лицензии, выпущенной OFAC, а также прочими разрешениями в целях обеспечения бесперебойной операционной деятельности международных активов и их банковского обслуживания на период до завершения сделки», – отмечается в сообщении «Лукойла». Для заключения окончательного договора покупателю необходимо получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США.

Сделка станет действительной только после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов. «Лукойл» обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями в течение этого периода.

Ранее эксперты оценивали рыночную стоимость продаваемых активов примерно в 10 млрд долларов. Однако в текущей ситуации, по мнению аналитиков, активы могут быть проданы со значительным дисконтом – до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных странах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2025, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1734)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес