До какого уровня упадёт ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году?

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме, что возможный временный рост инфляции из-за разовых факторов не отменяет «вектора на снижение» ключевой ставки в 2026 году. Согласно обновлённому прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция замедлится, но до 4-5%, хотя в начале текущего года регулятор ожидал выхода инфляции на таргет не выше 4% в год уже в следующем году.

– С 1 января 2026 года Россию ожидает повышение ставки налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта, которое может добавить к годовой инфляции примерно 0,8 процентного пункта. Это влияние, как считают в Банке России, будет краткосрочным, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Можно вспомнить опыт 2018-2019 годов. В конце 2018 года правительство РФ объявило о повышении НДС с 1 января 2019 года. Перед новогодними праздниками произошел рост розничных цен и временный подъём инфляции. Он завершился весной 2019 года. Скорее всего, в начале 2026 года эффект повышения на потребительские цены будет таким же, как и в 2019 году.

Заявления главы ЦБ РФ, что снижение ключевой ставки может распространиться почти на весь 2026 год благоприятно для реального сектора экономики и для фондового рынка. Фондовые индексы России сегодня прибавляют более 1% на этом заявлении. Однако вопрос в том, до какого уровня в 2026 году будет снижена ключевая ставка ЦБ РФ.

Регулятор в обновлённом макроэкономическом прогнозе на 2026 год не снизил, а даже повысил прогнозный коридор средних значений ключевой ставки с 12-14% до 13-15%. Из этого следует, что снижение ключевой ставки в следующем году либо будет происходить с паузами, возможно, длительными, либо «ключ» будет снижаться очень медленно, не более, чем на 0,5-1,5 процентного пункта от заседания к заседанию.

Несмотря на возможное влияние краткосрочных проинфляционных факторов, дезинфляционных факторов в 2026 году может оказаться гораздо больше. Например, стабилизация инфляционных ожиданий, укрепление рубля, охлаждение кредитования. Это значит, что вектор на снижение ключевой ставки в течение следующего года будет неизменным.

– В декабре текущего года мы ожидаем, что величина ключевой ставки останется без изменений на уровне 16,5% годовых. К концу 2026 года, по нашему прогнозу, ключевая ставка может быть снижена до 11-12% годовых, – резюмирует Наталья Мильчакова.