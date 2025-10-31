В Ангарске открылся современный центр цифрового творчества

Робототехника, программирование, 3D-моделирование, обучение работе с нейросетями стали доступны ребятам из многодетных и малообеспеченных семей благодаря гранту компании Эн+.

Фото с сайта Эн+

Сотни юных ангарчан получили возможность бесплатно освоить профессии будущего. В городе открылся Центр цифрового творчества «Код успеха».

Инициатор проекта ангарчанин Артём Овсянников не скрывает гордости: «Эта площадка позволит детям заниматься цифровым творчеством бесплатно. Для этого уже закуплено новое современное оборудование и подготовлена инфраструктура. Это важный проект для Ангарска – за год здесь пройдут обучение более 1000 детей из многодетных и малообеспеченных семей».

Открытие центра собрало десятки ангарских семей – родители с интересом наблюдали, как их дети с первых минут увлеклись новой техникой.

«Мой Андрей давно интересуется робототехникой – дома из конструктора постоянно что-то изобретает. Когда узнали про центр, сразу пришли посмотреть. Сын уже час от роботов не отходит, говорит, что теперь будет заниматься здесь регулярно. Для Ангарска такой центр – это огромный плюс. Раньше приходилось возить детей в Иркутск на подобные занятия, а теперь всё рядом с домом, да ещё и бесплатно. Здорово, что у наших детей появилась возможность заниматься современными технологиями», – рассказывает Елена Сергеева, мама семилетнего Андрея.

Программа обучения построена необычно: дети параллельно занимаются робототехникой, программированием, 3D-моделированием и работой с нейросетями. Прямо во время занятий становится понятно, к чему у ребенка лежит душа – к конструированию роботов, созданию игр или проектированию трехмерных миров.

К лету 2026 года центр планирует провести фестиваль «Галактика талантов», где воспитанники покажут свои первые серьёзные проекты – от роботов до компьютерных игр собственной разработки.