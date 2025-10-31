Смертельная авария с участием Lexus и большегруза произошла в Иркутской области

ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области. В результате аварии погиб один человек.

По данным региональной полиции, на 1759-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Заморская столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и седан Lexus. В результате столкновения 39-летний водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. Водитель большегруза не пострадал.

Известно, что водитель Lexus ездил без прав: в феврале 2024 года он был лишен удостоверения за нетрезвое вождение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.