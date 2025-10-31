Новости

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров

30 октября в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) прошла Ярмарка кадровых партнеров, участником которой стал Банк Уралсиб.

Ярмарка кадровых партнеров – это мероприятие, которое дает возможность компаниям – работодателям рассказать студентам о себе, пообщаться с перспективными студентами и выпускниками, повысить узнаваемость своей компании. Ярмарка помогает профессиональной ориентации студентов, формирует представление о будущей профессии, расширяет знания о перспективах профессионального развития. Студенты получают возможность лучше понять требования рынка труда и сделать первые шаги в построении своей карьеры.

Сотрудники Банка Уралсиб предложили участникам мероприятия принять участие в онлайн-квизах и решение филвордов, регистрировали студентов на платформе «Уралсиб. Ускорение», рассказывали о банке.

Банк Уралсиб активно привлекает студентов и молодых специалистов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством в банке. С 2022 года работает онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», которая  объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
