Бронзовые скульптуры основателей города установили в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском Иркутской области появились новые бронзовые скульптуры основателей города. Их разместили на Варничном острове.

«На соляном источнике появились три замечательные композиции наших предков, основателей города – это те люди, которые впервые пришли сюда в 1669 году и начали добывать соль. Скульптуры изготовил Иван Зуев», – рассказал мэр Максим Торопкин.

Памятники установили при поддержке правительства Иркутской области и агентства по туризму региона. Средства на монументы выделили в рамках одной из федеральных программ.

«Теперь у нас есть еще одно место, где можно почувствовать связь времен. Место силы, труда и памяти. Приходите, прикоснитесь к истории», – резюмировал Торопкин.


