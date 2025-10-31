Новости

Спрос на логистическое оборудование в России вырос на 30% в третьем квартале 2025 года

Российский рынок логистического оборудования демонстрирует значительный рост спроса в третьем квартале 2025 года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков, объем спроса увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольший рост зафиксирован на рынке контейнеров.

«Бывшим в употреблении оборудованием для логистики и склада за год интересовались на 40% чаще, а новым – всего на 1%», – сообщили эксперты платформы «Авито». Спрос на контейнеры вырос на 69% за год, что связано с подготовкой к новогоднему периоду и увеличением товаропотока.

Наиболее востребованы контейнеры, системы хранения и базовое складское оборудование, включая стеллажи и подъемно-транспортную технику. Бизнес активно использует вторичный рынок, который позволяет быстрее закрывать потребности и экономить бюджет, особенно при расширении складских площадей.


