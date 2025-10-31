Не платят по госконтрактам — идите в суд: бизнес-омбудсмен рекомендовал предпринимателям решать вопрос в правовом поле

Андрей Лабыгин, уполномоченный по защите прав предпринимателей В Иркутской области, выступая на Прибайкальском юридическом форуме в Иркутске, поднял вопрос исполнения муниципальных и государственных контрактов. По его словам, сейчас предприниматели, работающие по ФЗ-44 и ФЗ-223 (регламентирующими закупки товаров, работ и услуг государственными и муниципальными органами власти и госкомпаниями соответственно), сталкиваются с задержкой оплаты исполненных работ со стороны заказчиков.

И зачастую руководители предприятий не желают решать этот вопрос в правовом поле, опасаясь испортить отношения с заказчиком и рассчитывая уладить проблему как-то иначе.

– Так вот мой совет вам: чем раньше вы войдёте в историю правового поля, чем раньше вы окажетесь в арбитражном суде, раньше получите решение и исполнительный лист, тем скорее у контрагента в лице государства, муниципалитета, госкомпании появится реальная правовая возможность вам эти денежные средства оплатить. Любые другие формы медиативного решения вопроса неплатежей в нынешней ситуации, на мой взгляд, на настоящий момент малоэффективны, – обратился Андрей Лабыгин к присутствующим в зале представителям бизнеса и юристам.

По его словам, важно учитывать и тот факт, что без исполнительного листа получить причитающееся будет сложно даже тогда, когда необходимые средства на оплату контракта в бюджете появятся.

– Рано или поздно средства в бюджете появятся. Но тот, кто сегодня не получит исполнительных листов, потом к «раздаче подарков» в светлом будущем подойдёт в конце очереди. А те, кто будет настойчив, возможно сейчас рискуют оказаться непопулярными, но в последствии смогут в числе первых получить причитающиеся платежи, – подчеркнул бизнес-омбудсмен.