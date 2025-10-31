Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2025 года

1 ноября для уточнения работы отделений вы можете обратиться в отделение АТБ в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88.

для уточнения работы отделений вы можете обратиться в отделение АТБ в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88. 2–4 ноября – нерабочие выходные / праздничные дни.

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает по следующему графику:

С 5 ноября все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 3 по 4 ноября, переносится на 5 ноября без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются с 3 по 4 ноября.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 3 по 4 ноября, переносится на 5 ноября.

"Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое. Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления. Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", – говорится в сообщении банка.