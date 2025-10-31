Новости

«Цифра банк» изменил ставки по вкладам

«Цифра банк» 29 октября 2025 года обновил ставки по вкладам в рублях для физических лиц «Цифра вклад» и «Свободный» и для физических лиц, обслуживаемых в рамках пакета услуг Private Banking, «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет».

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,40% до 14,20% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 10,81% до 14,36%.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 29 октября 2025 года

Срок

Процентная ставка

Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализации процентов

91 день

14,20%

14,36%

180 дней

13,30%

13,66%

395 дней

11,90%

12,63%

730 дней

10,30%

11,38%

1095 дней

9,40%

10,81%

 

Ставка по вкладу «Свободный» составляет 10,80% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 11,40%.

Ставка по вкладу «Первый-Прайвет» теперь равняется 13,50% годовых, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 13,87% годовых.

Ставка по вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» – 12,10% годовых в рублях, а с капитализацией процентов – 12,85%.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке. По условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking – на сайте банка по ссылке.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxxEJr9w

Сибирское Информационное Агентство
