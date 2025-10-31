«Цифра банк» изменил ставки по вкладам

«Цифра банк» 29 октября 2025 года обновил ставки по вкладам в рублях для физических лиц «Цифра вклад» и «Свободный» и для физических лиц, обслуживаемых в рамках пакета услуг Private Banking, «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет».
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,40% до 14,20% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 10,81% до 14,36%.
Процентные ставки по «Цифра вклад» с 29 октября 2025 года
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
14,20%
|
14,36%
|
180 дней
|
13,30%
|
13,66%
|
395 дней
|
11,90%
|
12,63%
|
730 дней
|
10,30%
|
11,38%
|
1095 дней
|
9,40%
|
10,81%
Ставка по вкладу «Свободный» составляет 10,80% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 11,40%.
Ставка по вкладу «Первый-Прайвет» теперь равняется 13,50% годовых, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 13,87% годовых.
Ставка по вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» – 12,10% годовых в рублях, а с капитализацией процентов – 12,85%.
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке. По условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking – на сайте банка по ссылке.