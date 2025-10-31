«Цифра банк» добавил вклад «Ключевой» сроком на 365 дней

«Цифра банк» с 28 октября 2025 года изменил условия по вкладу «Ключевой» для физических лиц в рублях, добавил новый срок – на 365 дней.

Ставка по вкладу «Ключевой» рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России минус 1 п.п. для депозитов сроком на 730 дней и ключевая ставка Банка России минус 1,2 п.п. для депозитов сроком 365 дней. Таким образом на 28 октября 2025 года для срока 730 дней будет актуальна ставка 15,5%, для срока 365 дней – 15,3%.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.