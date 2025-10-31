Новости

Максимальная ставка по рублевым депозитам для бизнеса в «Цифре банке» теперь достигает 13,5%

С 28 октября «Цифра банк» изменил ставки по депозитам для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

– Теперь максимальная ставка по депозитам для бизнеса составляет 13,50% годовых в рублях. Депозит можно разместить на срок от 1 дня до 366 дней. Выплата процентов производится в конце срока депозита. Процентная ставка зависит от срока, – говорится в сообщении банка.

Ставки по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Цифра банк» с 28 октября:

Сумма / дни

от 1 до 3 дней

от 4 до 7 дней

от 8 до 14 дней

от 15 до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 до 365/366 дней

До 1 000 000.00 рублей

5,00%

10,75%

12,00%

11,75%

11,50%

10,50%

9,50%

От 1 000 000,01 

6,00%

11,00%

12,25%

12,00%

11,75%

10,75%

9,50%

до 10 000 000,00 рублей

От 10 000 000,01 

7,00%

11,25%

12,50%

12,25%

12,00%

11,00%

9,75%

до 50 000 000.00 рублей

От 50 000 000.01 

8,00%

11,50%

12,75%

12,50%

12,25%

11,00%

10,75%

до 100 000 000.00 рублей

От 100 000 000.01 рублей

9,00%

11,75%

13,00%

12,75%

12,50%

11,25%

11,00%

 

Пополнение и снятие средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения договора, ставка составит 0,01% годовых в рублях. 

Выплата процентов для нерезидентов происходит за вычетом налога на прибыль полученных с доходов от источников в РФ. Возможно установление индивидуальных условия по депозиту при согласовании с банком.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxxLEoHK

