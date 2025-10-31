Максимальная ставка по рублевым депозитам для бизнеса в «Цифре банке» теперь достигает 13,5%

С 28 октября «Цифра банк» изменил ставки по депозитам для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

– Теперь максимальная ставка по депозитам для бизнеса составляет 13,50% годовых в рублях. Депозит можно разместить на срок от 1 дня до 366 дней. Выплата процентов производится в конце срока депозита. Процентная ставка зависит от срока, – говорится в сообщении банка.

Ставки по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Цифра банк» с 28 октября:

Сумма / дни от 1 до 3 дней от 4 до 7 дней от 8 до 14 дней от 15 до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365/366 дней До 1 000 000.00 рублей 5,00% 10,75% 12,00% 11,75% 11,50% 10,50% 9,50% От 1 000 000,01 6,00% 11,00% 12,25% 12,00% 11,75% 10,75% 9,50% до 10 000 000,00 рублей От 10 000 000,01 7,00% 11,25% 12,50% 12,25% 12,00% 11,00% 9,75% до 50 000 000.00 рублей От 50 000 000.01 8,00% 11,50% 12,75% 12,50% 12,25% 11,00% 10,75% до 100 000 000.00 рублей От 100 000 000.01 рублей 9,00% 11,75% 13,00% 12,75% 12,50% 11,25% 11,00%

Пополнение и снятие средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения договора, ставка составит 0,01% годовых в рублях.

Выплата процентов для нерезидентов происходит за вычетом налога на прибыль полученных с доходов от источников в РФ. Возможно установление индивидуальных условия по депозиту при согласовании с банком.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.