Альфа-Банк выпустил новое поколение сверхтонких платёжных стикеров

Альфа-Банк представил платёжные стикеры нового поколения для бесконтактной оплаты телефоном. Стикер заменяет банковскую карту: чтобы оплатить покупку, достаточно поднести смартфон к терминалу.

На старте представлены четыре новых дизайна платёжных стикеров. Три из них — с забавными котами: «Снежок», «Рыжик» и «Пушок». Также клиентам доступен стикер с надписью «Альфа и Баста» готическим шрифтом, созданный в коллаборации с музыкантом и продюсером Бастой. Уже в ноябре банк запустит новые визуальные решения: дизайны будут регулярно появляться на сайте.

Платёжный стикер — это устройство с банковским чипом внутри и отдельным счётом для оплаты. Обновлённая версия стала значительно тоньше и мощнее: усиленная антенна и новая конструкция ускоряют обработку транзакции в три раза по сравнению с предыдущей моделью. Благодаря этому стикер стабильно срабатывает на любых терминалах — в магазинах, кафе, метро и такси.

Стикер работает автономно и не зависит от состояния смартфона: оплата проходит без интернета, без запуска приложения и даже при полностью разряженном телефоне. Технология использует тот же принцип, что и бесконтактная оплата банковской картой — чип внутри стикера содержит платёжные данные, а антенна передаёт сигнал терминалу.

Активация занимает несколько секунд в мобильном приложении или в Альфа-Онлайн, после чего стикер готов к оплате. Платёжные стикеры доступны на сайте Альфа-Банка и в мобильном приложении.