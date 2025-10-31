Альфа-Банк запустил маркетплейс тендеров для бизнеса

Альфа-Банк представил новый цифровой сервис для предпринимателей — маркетплейс тендеров «Поиск торгов по госзакупкам». Он уже доступен в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн».

Сервис создан для компаний, стремящихся эффективно находить и выигрывать государственные контракты, и объединяет в одном интерфейсе все ключевые функции для работы с тендерами: от поиска и анализа до оценки шансов на победу.

Благодаря расширенной системе фильтрации, пользователи могут подбирать закупки с высокой точностью, ориентируясь на более чем десяток параметров. Понравившиеся тендеры можно сохранять в избранное, чтобы не потерять важную информацию. Встроенная система интеллектуальных рекомендаций формирует подборку из наиболее подходящих торгов, где у компании есть реальные шансы на успех. Со сложными вопросами поможет разобраться Нейропомощник по госзакупкам — сервис на базе ИИ, встроенный в маркетплейс.

Также можно настроить подписку на новые закупки — сервис будет уведомлять о торгах, соответствующих заданным критериям. А при выборе конкретной закупки система на основе аналитической модели подскажет, насколько велика вероятность победы в этом тендере.

«Мы разработали этот сервис как удобный и практичный инструмент, который позволяет бизнесу не просто искать тендеры, а выстраивать стратегию участия в них с учетом своих сильных сторон и реальных возможностей. В основу разработки легли в первую очередь потребности предпринимателей — мы стремимся упростить для них сложные процессы и помочь сосредоточиться на росте и развитии», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.