Иркутская область вошла в ТОП-10 по числу подростков-инвесторов

Всего за год число подростков, открывших брокерский счёт в СберИнвестициях, достигло 120 тыс., причём за два последних месяца их стало почти вдвое больше. В ТОП-10 по числу подростков-инвесторов в стране вошла Иркутская область. Юные инвесторы интересуются акциями в 7 раз больше взрослых, причём 99% подростков сами инициируют открытие брокерского счёта.

Портрет юного инвестора

По данным Сбера, кроме Иркутской области, в десятку регионов по числу подростков-инвесторов входят Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Красноярский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Алтайский край и Кемеровская область.

Из них 39% открыли счёт в 17 лет, 31% — в 16 лет, 21% — в 15 лет, 9% — в 14 лет. А 10 тыс. человек за этот год достигли 18-летия. 83% инвесторов — юноши.

Подростки интересуются акциями в 7 раз больше взрослых

Самый популярный инструмент у подростков — акции. В третьем квартале 2025 года их доля в объёме нетто-покупок достигла 68% (у взрослых — всего 10%). Наиболее востребованы акции Сбера — за третий квартал их держателей стало втрое больше. Также в топ-10 — акции ВТБ, X5, «Лукойла», «Газпрома», «Аэрофлота», «Яндекса», «Татнефти», «Роснефти» и «Полюса».

Доля облигаций в объёме чистых покупок в третьем квартале — всего 19% (у взрослых — 50%).

Первым активом, который юные инвесторы покупают после открытия брокерского счёта, чаще всего становятся акции Сбера. Также для первых инвестиций выбирают акции «Аэрофлота», ВТБ, «Газпрома» и биржевой фонд денежного рынка «Сберегательный» (SBMM).