14% работающих иркутян планируют продлить отдых на День народного единства

Только 14% работающих жителей Иркутска планируют продлить отдых на День народного единства за счет отпуска или отгулов. Согласно опросу SuperJob, большинство экономически активных иркутян (54%) не станут присоединять дополнительные дни к ноябрьскому празднику.

Число желающих продлить отдых увеличивается с повышением уровня доходов опрошенных: 10% среди зарабатывающих до 50 тыс. рублей в месяц и 15% среди респондентов с зарплатой от 100 тыс. Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 11%, тогда как среди горожан от 35 до 45 лет таких 16%.

Большинство иркутян (62%) планируют провести праздничные дни дома в кругу семьи. Лишь 7% опрошенных отправятся за город, а 5% планируют поездку по России или посещение культурных мероприятий.