Иркутская область перевыполнила план по экспорту агропродукции на 21,9%

Иркутская область значительно перевыполнила плановые показатели по экспорту сельскохозяйственной продукции за первые девять месяцев 2025 года. Регион достиг объема экспортных поставок в размере более 60 млн долларов при целевом показателе 49,3 млн долларов.

«Положительная динамика экспортных поставок позитивно влияет на выполнение задач президента Владимира Путина по увеличению к 2030 году экспорта продукции АПК в полтора раза», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он отметил, что меры поддержки на федеральном и региональном уровнях способствуют увеличению экспорта товаров агропромышленной продукции Приангарья.

Наибольший рост экспортных поставок наблюдается в сегментах масличных культур, масложировой и молочной продукции, а также продукции из дикорастущего сырья. Основными импортерами продукции региона являются Китай, Монголия, Казахстан и Беларусь.