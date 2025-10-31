Правительство Иркутской области направит 250 млн рублей на субсидии ресурсоснабжающим организациям

Правительство Иркутской области выделит 250 млн рублей на субсидии ресурсоснабжающим организациям в ноябре 2025 года. Средства предназначены для возмещения выпадающих доходов 47 организациям, включая ООО ТК «Белая», которая предоставляет коммунальные услуги в Усольском районе.

«Ситуация с предоставлением субсидий на возмещение выпадающих доходов находится на особом контроле в правительстве Иркутской области. С начала года из регионального бюджета просубсидировано около 5,1 млрд рублей выпадающих доходов», – отметил заместитель председателя правительства региона Александр Суханов.

Министерство жилищной политики и энергетики Приангарья продолжает взаимодействие с администрациями муниципальных образований для решения возникающих вопросов. В 2023-2024 годах Усольскому муниципальному образованию на модернизацию коммунальной инфраструктуры было выделено свыше 24 млн рублей из областного бюджета.