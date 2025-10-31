Новости

Ключевая ставка
Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной
Набиуллина не нашла признаков рецессии в российской экономике
Набиуллина: Кредитование по низкой ставке низкорентабельных компаний — путь в никуда
Все материалы сюжета

Строительство жилья в России упало на 12% в третьем квартале

Читайте также:

Продажи жилья у крупных застройщиков упали на 11%
29 октября 2025
Альфа-Банк запустил ИИ-ипотеку
28 октября 2025

По данным Росстата, опубликованным в конце сентября 2025 года, ввод жилья в третьем квартале сократился на 11,9%. За указанный период было введено в эксплуатацию чуть больше 24,4 млн квадратных метров многоквартирных домов (МКД). Это заметно ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Общее количество нового жилья, построенного в течение первых девяти месяцев 2025 года, составило 76,5 млн квадратных метров, что также на 5,6% меньше прошлогоднего уровня.

Третий квартал показал снижение темпов строительства индивидуальных жилых домов. По итогам квартала гражданами было построено около 376,9 тысяч объектов недвижимости, а всего введен в эксплуатацию 851,2 тысячи новых квартир.

Что касается структуры ввода жилья, значительная доля приходится именно на индивидуальные жилые дома. Их общая площадь достигла отметки в 52,3 миллиона квадратных метров, что составляет примерно две трети от общего объема жилищного строительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес