Отложено повышение утильсбора: новая дата введения — 1 декабря

Новые правила расчета утилизационного сбора начнут применяться в России с 1 декабря 2025 года, объявил Минпромторг. Ранее предполагалось ввести их с 1 ноября, однако сроки были сдвинуты решением правительства, передаёт РБК.

Изменение методики предусматривает расчет базовой ставки исходя из типа и объема двигателя автомобиля, тогда как коэффициент зависит от мощности мотора по прогрессивной шкале. Для физлиц, приобретающих машину для собственных нужд, сохраняются льготные условия уплаты утильсбора на автомобили мощностью до 160 л.с.: 3,4 тысячи рублей за новые авто и 5,2 тысячи рублей за подержанные возрастом старше трех лет. Автомобили с двигателями мощнее попадают под стандартные коммерческие тарифы.

Необходимость повышения утильсбора обусловлена существующими схемами нелегального ввоза автомобилей, когда технику завозят под видом частного использования с целью последующей продажи, пояснял министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

В середине сентября было объявлено об изменении правил утильсбора. Первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября, но 14 октября вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить возможность переноса вступления в силу новых правил расчета на месяц, до 1 декабря. Введению новых ставок препятствовали задержки поставок транспортных средств российским покупателям, поэтому правительство решило перенести введение нового порядка расчетов на месяц позже первоначально запланированного срока.