Театр кукол «Аистёнок» запускает проект иммерсивных аудиоспектаклей-прогулок «Окна.Ирк»

Для участия в необычных спектаклях потребуются только телефон и наушники, которые превратят привычные городские маршруты в театрализованные путешествия. Жители и туристы смогут выбрать один из четырех тематических маршрутов: «Иркутск НЕ/потерянный», «Иркутск купеческий», «Иркутск деревянный» и «Иркутск творческий».

20 октября в театре «Аистёнок» состоялся финальный этап кастинга голосов для проекта. Из 238 заявок жюри отобрало 60 участников для финального прослушивания, на котором они читали отрывки из произведений классиков русской литературы — Чехова, Достоевского, Гончарова, Островского и других.

По итогам кастинга были выбраны 29 победителей, которые примут непосредственное участие в создании иммерсивных спектаклей-прогулок. Важной особенностью проекта стало решение создателей привлечь к озвучиванию именно местных жителей — голоса иркутян расскажут истории родного города.

«Я родилась в Иркутске. Очень люблю наш город, всегда интересовалась его историей. Когда узнала о проекте, подала заявку, не раздумывая. Ведь участие в аудиоспектаклях — это уникальная возможность стать частью культурной жизни нашего города и помочь людям увидеть его с новой стороны. И это так здорово, что мой голос будет сопровождать горожан и туристов в прогулках по Иркутску, открывая им истории старинных улиц и домов», — поделилась одна из победителей кастинга Алена Бадуева.

Работа над созданием аудиоспектаклей начнется в начале 2026 года. «Окна.Ирк» станут новым форматом знакомства с историей и культурой столицы Приангарья, объединяющим театральное искусство и современные технологии.

«Такие проекты меняют отношение людей к привычному пространству. «Окна.Ирк» — это театральный опыт, который позволяет по-новому взглянуть на знакомые улицы и почувствовать себя частью культурного наследия Иркутска. Поддержка Эн+ дает возможность реализовать этот инновационный проект на высоком уровне», — отметила куратор проекта Маргарита Подкорытова.

В этом году грантовый конкурс «Города со знаком плюс» энергохолдинга Эн+ состоялся уже в шестой раз. Программа продолжает традицию, заложенную основателем компании Олегом Дерипаской, — поддерживать развитие городов через инициативы местных сообществ. Конкурс помогает реализовывать культурные, социальные, образовательные и экологические проекты тех, кто знает свой город и хочет его изменить.