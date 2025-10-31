Новости

Ключевая ставка
Рост зарплат мешает снижению ключевой ставки: мнение Набиуллиной
Набиуллина не нашла признаков рецессии в российской экономике
Набиуллина: Кредитование по низкой ставке низкорентабельных компаний — путь в никуда
Все материалы сюжета

Встречу Путина и Трампа отменили из-за разногласий по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная в Будапеште, была отменена американскими властями. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, причиной стало недовольство американской администрации позицией России относительно украинского кризиса, передаёт газета "Ведомости".

По сведениям издания, российские власти направили американским партнерам меморандум с предложением условий прекращения боевых действий. В частности, речь шла о требованиях к Украине по ряду вопросов, включая предоставление гарантий невступления в НАТО и ограничение численности вооруженных сил. Такие условия вызвали негативную реакцию у американских представителей, сочтя их чрезмерно жесткими и неприемлемыми.

Читайте также:

Россия предложила мирные маршруты для журналистов: Украина категорически против
31 октября 2025
Участникам СВО дадут деньги на запуск бизнеса
31 октября 2025

Позиция России по украинскому урегулированию показалась США «слишком твердой», пишет газета. Кроме того, собеседники FT охарактеризовали телефонный разговор главы РФ и США, который состоялся 16 октября, как «напряженный».

О таком документе также сообщало агентство Reuters. По данным источников агентства, Россия направила США частное коммюнике, в котором повторила прежние условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них назывались полный контроль над Донбассом и неразмещение войск НАТО на территории Украины в рамках мирного соглашения. СМИ также писали, что из-за несогласия Москвы на немедленное прекращение огня по линии фронта, как того хочет Трамп, подготовка саммита приостановлена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (737)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес