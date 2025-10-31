Встречу Путина и Трампа отменили из-за разногласий по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная в Будапеште, была отменена американскими властями. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, причиной стало недовольство американской администрации позицией России относительно украинского кризиса, передаёт газета "Ведомости".

По сведениям издания, российские власти направили американским партнерам меморандум с предложением условий прекращения боевых действий. В частности, речь шла о требованиях к Украине по ряду вопросов, включая предоставление гарантий невступления в НАТО и ограничение численности вооруженных сил. Такие условия вызвали негативную реакцию у американских представителей, сочтя их чрезмерно жесткими и неприемлемыми.

Позиция России по украинскому урегулированию показалась США «слишком твердой», пишет газета. Кроме того, собеседники FT охарактеризовали телефонный разговор главы РФ и США, который состоялся 16 октября, как «напряженный».

О таком документе также сообщало агентство Reuters. По данным источников агентства, Россия направила США частное коммюнике, в котором повторила прежние условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них назывались полный контроль над Донбассом и неразмещение войск НАТО на территории Украины в рамках мирного соглашения. СМИ также писали, что из-за несогласия Москвы на немедленное прекращение огня по линии фронта, как того хочет Трамп, подготовка саммита приостановлена.