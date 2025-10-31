Утильсбор не повысит цену российских автомобилей — Мантуров

Денис Мантуров, первый вице-премьер России, подчеркнул, что увеличение размера утилизационного сбора практически не отражается на конечной цене российских автомобилей благодаря государственным субсидиям, поддерживающим местных производителей. Об этом чиновник рассказал в интервью «РИА Новости».

«Что касается доступности отечественной автомобильной продукции, хочу отметить, что коррекция размеров утильсбора фактически не ведет к значительному повышению цен, потому что наши производители получают поддержку в виде промышленной субсидии», — объяснил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что правительство стремится поддерживать конкуренцию на рынке и не собирается закрывать доступ иностранным компаниям. Напротив, государство осознаёт важность здоровой конкуренции для развития российского автопрома.

По словам чиновника, даже после увеличения сборов официального роста цен у крупных автодилеров вроде «Рольфа» и «Авилона» не произошло. Более того, средняя цена автомобилей в течение последних двух лет снизилась примерно на 4–4,7%, несмотря на два этапа индексации утильсбора.

Кроме того, согласно комментариям Мантурова, поправки в правилах позволяют привлечь в страну зарубежных партнеров и расширить сотрудничество в области автомобилестроения.

Ранее стало известно, то повышение утильсбора отложено до 1 декабря. Ранее предполагалось ввести их с 1 ноября. Введению новых ставок препятствовали задержки поставок транспортных средств российским покупателям, поэтому правительство решило перенести введение нового порядка расчетов на месяц позже первоначально запланированного срока.