Мантуров разъяснил смысл введения утилизационного сбора

Денис Мантуров, первый вице-премьер России, объяснил цель введения утилизационного сбора, отметив, что российское правительство не планирует ограничивать конкуренцию на внутреннем рынке. Своё мнение он высказал в интервью изданию «РИА Новости».

"Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели "закрыть" рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции – понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика", - сказал он, комментируя высказывания о том, что изменения утильсбора являются распространённой международной практикой.

Он обратил внимание на значимость контроля технологического процесса и привлечения инвестиций, подчёркивая стремление исключить случаи незаконного ввоза техники и товаров.

Иностранные инвесторы называют одним из ключевых факторов своего решения устранение каналов нелегального ввоза товаров. Первый вице-премьер подчеркнул, что для российского правительства важным аспектом является контроль технологического процесса. Он убежден, что комплексный подход, учитывающий интересы всех участников рынка, доказал свою эффективность на примере успешных проектов по перезапуску производств.

Ранее стало известно, то повышение утильсбора отложено до 1 декабря. Ранее предполагалось ввести их с 1 ноября. Введению новых ставок препятствовали задержки поставок транспортных средств российским покупателям, поэтому правительство решило перенести введение нового порядка расчетов на месяц позже первоначально запланированного срока.