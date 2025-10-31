Вкладчики переключаются на покупку недвижимости

Россияне начинают переходить от банковских вкладов к инвестициям в недвижимость, заявил председатель правления банка «Дом.РФ» Максим Грицкевич в интервью РБК. Хотя четких статистических данных о масштабах этого явления пока нет, ряд признаков свидетельствует о начавшемся процессе.

«На больших данных можно увидеть несколько тенденций. В сентябре наблюдался минимальный рост депозитов населения по сравнению с любым месяцем в течение последнего года. Есть увеличение темпов прироста средств на эскроу-счетах и есть увеличение выдач ипотеки банками. Косвенно, исходя из этой статистики, можно сделать вывод, что, действительно, население начинает постепенно отходить от сбережения денег на вкладах и переходит к решению своих жилищных проблем. Или к альтернативным способам инвестирования. Скорее всего, разворот есть, и чем дальше будет снижаться ключевая ставка, тем больше будет укрепляться эта тенденция», — сказал Грицкевич.

Одним из индикаторов стал небольшой прирост депозитов в сентябре текущего года — всего 0,1%. Одновременно наблюдается рост объемов выданных ипотечных займов и средств на эскроу-счетах, используемых при покупке жилья.

Данные Центробанка показывают, что впервые за год темпы прироста депозитов оказались самыми низкими. Некоторые крупные банки, такие как ВТБ, Совкомбанк и Газпромбанк, фиксируют значительное сокращение остатков на депозитах клиентов. Средства переходят на текущие счета, однако объемы этих поступлений ниже оттоков по вкладам.

Объемы ипотечных кредитов тоже растут, пусть и медленно. Только около трети выданных займов приходится на обычные кредиты, остальные оформляются с использованием государственных программ поддержки семей, имеющих детей. Дополнительным стимулом служит снижение процентных ставок по депозитам, которое заставляет граждан искать альтернативные способы сохранения капитала.

Эксперты отмечают, что помимо снижения доходности вкладов интерес к недвижимости подогревается такими факторами, как облегчение условий кредитования и ограничения государственных программ.

Несмотря на положительную динамику на рынке жилой недвижимости, нельзя однозначно утверждать, что покупатели полностью отказались от депозитов. Многие продолжают держать деньги на накопительных счетах, стремясь снизить риск потери ликвидности.

Однако общая картина свидетельствует о постепенном переходе россиян от пассивного накопления средств на вкладах к активному вложению в объекты недвижимости, особенно в условиях нестабильной экономики и низкого уровня инфляции.