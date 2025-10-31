«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве

«Банкротство банкротству рознь. Правильный подход к процедуре позволяет грамотно решить массу вопросов, сохранить в правовом поле активы и даже рабочие места», - подчеркивает к.э.н. Радмила Радзивил, управляющий партнер юридической компании «Правый берег», организатор и глава Прибайкальского юридического форума. В этом году в рамках II ПБЮФ теме банкротства юридических лиц, актуальной как никогда, был отведен целый день – «Банкротная суббота без галстуков на Байкале».

По мнению организаторов форума, тема банкротства актуальна всегда, поскольку неразрывно связана с предпринимательской деятельностью. В прошлом году, на первом Прибайкальском юридическом форуме ей была посвящена трехчасовая сессия. И стало ясно, что этого недостаточно.

– Поэтому мы создали практически форум в форуме: выделили отдельный день, посвящённый целиком теме банкротства, – рассказала Радмила Радзивил.

Подобный интерес к вопросу неудивителен. Как подчеркнула Радмила, сопровождение процедуры банкротства - глубокая междисциплинарная работа в разных отраслях права, требующая от арбитражного управляющего проектного подхода:

– Я практически не знаю федеральных законов, которые бы мы не применяли в нашей практике. Это было и восстановление корпоративного контроля, и Уголовный кодекс, и налоговое право, и даже зарубежное законодательство. Я всегда говорю молодым юристам: «Если вы будете разбираться в банкротстве, вы будете разбираться практически во всём».

Сейчас: после пандемии COVID-19, на фоне санкций, высокого уровня неопределенности, связанного с политической обстановкой в мире, тема грамотного подхода к банкротству предприятий обретает особую значимость.

Эксперт не разделяет точку зрения, что банкротство – это смерть бизнеса. При правильном использовании тех инструментов, которые предоставляет законодательство, возможно в рамках правового поля грамотно сохранить активы, решить вопросы с фискальными, контролирующими и надзорными органами, решить проблему субсидиарной ответственности, даже сохранить рабочие места.

– Потеря юридической оболочки не равно потере самого бизнеса, – подчеркивает Радмила Радзивил. – В нашей практике было немало таких кейсов: это промышленные предприятия, крупные заводы, которые взаимодействуют с огромным количеством контрольно-надзорных органов: от Росприроднадзора до Ростехнадзора, – с огромным количеством работников и подрядчиков. И мы сумели в рамках ФЗ-127 сохранить бизнес – активы, рабочие места, экономические связи - не развалить, не распродать по кусочкам.

Подобные кейсы, инструменты и механизмы для их реализации стали предметом профессиональной дискуссии «Банкротной субботы»

Кстати:

В качестве примера разницы подходов к процедуре банкротства Радмила Радзивил привела Неманский и Байкальский ЦБК. То и другое предприятие были градообразующими, и если в первом случае процедура прошла крайне болезненно для города, на месте завода сейчас заброшенные развалины. То в Байкальске благодаря активной позиции как местных и региональных властей, так и главного кредитора, в рамках арбитражных споров удалось вывести из конкурсной массы и сохранить социально-значимые объекты – ТЭЦ, сети, чтобы не пострадало население. А впоследствии что на уровне правительства Российской Федерации было принято решение о перепрофилировании площадки, о появлении новых видов бизнеса в городе, переориентации его экономики.