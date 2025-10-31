Цвет «тыквы» новых iPhone стал самым популярным у жителей Приангарья

Новая модель смартфонов Apple — iPhone 17 — оказалась значительно популярнее предшественника: за первый месяц его продажи в объединённой розничной сети МегаФона и Yota втрое опередили стартовые показатели прошлогодней модели. Самой популярной стала версия iPhone в новом оранжевом цвете.

Новая серия iPhone 17 была представлена 9 сентября 2025 года. Предзаказы стартовали 12 сентября, а в продажу по всему миру новинка поступила 19 сентября. В России iPhone 17 появился в продаже также вскоре после релиза.

По традиции главный цвет линейки — «тыква» — стал фаворитом у любителей техники Apple, как когда-то фиолетовый iPhone 14 Pro. На оранжевый iPhone 17 пришёлся 31% продаж, следом идут синие и серебристые — у них по 22% и 21% соответственно.

Чаще всего пользователи выбирали модель iPhone 17 Pro Max (44%), на втором месте — iPhone 17 Pro (30%), далее идёт базовый iPhone 17 (23%). Больше половины владельцев нового iPhone — 55% —предпочли объём памяти 256 ГБ, четверть покупателей приобрели смартфон на 1 ТБ, замыкает топ-3 объём памяти 512 ГБ — у него 17%.

По результатам анализа обезличенных данных абонентов МегаФона, смартфоны на iOS по-прежнему занимают общее второе место по типу операционных систем, однако их доля растёт. Сейчас их выбирает 21% клиентов, тогда как Android — 67%. Ещё 12% приходится на другие операционные системы. При этом наиболее высок процент пользователей iPhone в Москве, Московской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

37% владельцев iPhone являются активными «веб-сёрферами», то есть регулярно ищут и читают информацию в веб-браузерах. 29% предпочитают мессенджеры и соцсети, 21% пользователей одинаково интересны все виды контента, 8% выбирают видео и аудио, а 4% — игры.

Пользователи Android чаще проводят время в веб-браузерах (44%); доля любителей мессенджеров и соцсетей среди них такая же, как среди пользователей iOS, — 29%. Ещё 15% предпочитают видео и аудио, 10% — разнообразный контент, а геймеров оказалось всего 2%. А наиболее высокий процент пользователей Android наблюдается в Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.