Школу на 1600 мест построят в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске

Проектирование школы не менее чем на 1600 мест началось в Иркутске. Объект построят в микрорайоне Нижняя Лисиха.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Архитектурное решение адаптировали под плотность застройки. Это, во-первых, оптимизирует стоимость строительства и, во-вторых, снизит затраты на содержание здания в будущем», – пояснил мэр Руслан Болотов.

Учреждение будет состоять из трех блоков. Здесь разместят учебные классы, медкабинет, мастерские, электронную библиотеку, читальный зал. Предусмотрено четыре специализированных помещения для занятий спортом, в том числе зал единоборств.

По данным мэрии, подготовку необходимой документации планируется завершить в июле 2026 года. Общая площадь образовательного учреждения составит 30 тысяч квадратных метров.


