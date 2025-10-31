Арестован глава дорожной службы Иркутской области из-за аферы и взяток

В Иркутске заключили под стражу руководители дорожной службы региона. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки в крупном размере.

По версии СУ СКР по Приангарью, в 2022 году генеральный директор ДСИО при исполнении контракта на обустройство объектов инфраструктуры для туристской зоны на территории Слюдянского района совместно с представителями подрядных организаций похитил бюджетные средства, предоставив проектно-сметной организации поддельные коммерческие предложения.

«Обвиняемый незаконно завысил стоимость 282 колодцев, необходимых для проведения работ. В результате чего федеральному и региональному бюджетам причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей. Деньги фигуранты разделили между собой», – пояснили в СК.

Кроме того, как отмечает СК, в период с ноября 2022 по октябрь 2023 года гендиректор получал деньги от руководителя подрядной организации за обеспечение выдачи строительных материалов и подписание актов о приемке выполненных работ. А с апреля по ноябрь 2024 года – от главы еще одной подрядной организации в виде зарплаты фиктивно трудоустроенной в организацию супруги обвиняемого за способствование заключению договора субподряда. Общая сумма взяток составила более 700 тысяч рублей.

По местам жительства и работы всех фигурантов проведены обыски. По ходатайству следствия гендиректора ДСИО заключили под стражу на 2 месяца. Двоих соучастников отправили под домашний арест на тот же срок.