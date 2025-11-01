Новые возможности ВЭД обсудил Дальневосточный банк с предпринимателями

Дальневосточный банк собрал предпринимателей на бизнес-конференцию «ВЭД. Новые возможности». Специалисты банка поделились с представителями бизнеса новыми возможностями международных расчетов в текущих условиях. В том числе обсудили особенности банковских расчетов с Китаем, Индией, Вьетнамом, ОАЭ и другими странами, представили информацию об альтернативных способах расчетов по внешнеторговым контрактам, а также осветили другие актуальные аспекты ВЭД. Кроме того, участники конференции смогли первыми узнать о специальных предложениях для бизнеса, которые Дальневосточный банк приготовил к своему 35-летнему юбилею для предпринимателей.

«Это уже не первая подобная встреча, ранее мы проводили такие конференции как во Владивостоке, так и в других городах Приморья. Они становятся важной площадкой для обмена опытом и знаниями, помогая предпринимателям лучше ориентироваться в современных финансовых инструментах», – отметил начальник Департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк» Иван Бабенко.