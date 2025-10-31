Строительство двухуровневой Качугской развязки в Иркутске начнут в 2026 году

В Иркутске построят двухуровневую кольцевую Качугскую развязку. Она будет находиться на выезде из областного центра в начале двух региональных дорог – Александровского и Качугского трактов. Сейчас здесь фиксируются огромные пробки.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Долгожданный проект начнем реализовывать в Иркутске. Это строительство Качугской развязки. С подрядчиком заключили государственный контракт. Он выйдет на объект в январе 2026 года», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

На первом уровне будет транспортное кольцо с круговым движением и выездами на Александровский тракт и в микрорайон Лесной, через который можно будет проехать в микрорайон Зеленый. На втором уровне будет путепровод для выезда из Иркутска на Качугский тракт. Развязку оборудуют освещением, системой отвода воды с дороги и тротуарами для пешеходов.

«Компании-подрядчику предстоит построить крупный дорожный объект. Его стоимость – 5,1 млрд рублей. Работы проведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" за два года, ввести его в эксплуатацию должны в конце 2027-го», – подчеркнул Кобзев.