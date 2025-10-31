Сразу две «полевые» майнинговые фермы нашли за неделю в Иркутской области

Две нелегальные майнинговые фермы нашли специалисты «Облкоммунэнерго» за неделю в Иркутской области. Обе располагались в поселке Смоленщина.

Проверки организовали после обращения местных жителей. Первую криптоферму обнаружили в районе улицы Бечаснова: там неизвестные демонтировали магистральный провод в трех пролетах между опорами и на одной из них к проводу СИП присоединили автоматические выключатели, от которых запитали замаскированные в 5–7 метрах в траве два «асика».

Вторую ферму на 20 «машинок» нашли через несколько дней в лесополосе в районе улицы Култукской. Злоумышленники также расположили оборудование в траве в боксах, прокинув провод по земле до ближайшей линии электропередачи. Предположительно, из-за перегрева этого провода случилось короткое замыкание и возгорание травы на довольной большой площади. В том числе сгорела и майнинговая ферма. Предотвратить крупный пожар помогла непогода: растаявший снег предотвратил распространение огня.

На места вызвали полицейских: они опечатали «машинки», составив акты о бездоговорном потреблении электроэнергии.