Ангарский маньяк Попков признался в совершении еще двух убийств

В Иркутской области осудят ангарского маньяка Михаила Попкова. Он признался еще в двух убийствах, совершенных 17 лет назад.

<p>Фото: прокуратура Иркутской области</p>

Как отмечает региональная прокуратура, в августе 2008 года обвиняемый, возвращаясь в Ангарск на личном автомобиле, остановился при въезде в город для ремонта машины, где встретил двух ранее ему незнакомых 27-летних женщин.

На фоне личной неприязни он решил убить обеих: одну, отошедшую в лес, маньяк задушил при помощи веревки. Затем вернулся ко второй, позвал ее якобы на помощь подруге и убил аналогичным способом.

Дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в настоящее время на счету серийного убийцы Попкова более 90 жертв. Он приговорен к лишению свободы пожизненно.


