Бывший завод ЖБИ в Шелехове уличили в нелегальном майнинге

Огромную майнинговую ферму нашли на территории бывшего завода ЖБИ в городе Шелехове Иркутской области. Нелегальная деятельность пресечена.

<p>Фото: прокуратура Иркутской области</p>

По данным региональной прокуратуры, юридическое лицо без разрешительных документов эксплуатировало 10 трансформаторных подстанций мощностью 10 мегаватт: они питали два здания, используемых для майнинга криптовалюты.

Во время проверки нашли и другие грубые нарушения: в функционирующих объектах отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация.

Направлено заявление в Шелеховский городской суд с требованием о запрете эксплуатации зданий и электроустановок до устранения выявленных нарушений. Иск был удовлетворен.


