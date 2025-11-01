Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Более 400 человек со всего мира приехали на Прибайкальский юридический форум в Иркутск
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 ноября: 10 398,4697 руб/1 г золота и 125,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 398,4697 руб.
  • 1 грамм серебра - 125,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 4 162,8799 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 717,6899 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,1204 р. (0,27%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (0,59%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,3199 р. (0,27%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7801 р. (1,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес