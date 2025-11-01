Эксклюзивным скидкам — бойкот? Маркетплейсы ищут компромисс с банками

Wildberries и Ozon выразили готовность вести переговоры с банками относительно предоставления скидок на онлайн-платформах, подчеркнув необходимость добровольного соглашения сторон без вмешательства государственных органов. Такое заявление прозвучало на встрече экспертного совета по вопросам развития платформенной экономики, организованной комитетом Государственной Думы по экономической политике 31 октября, сообщает РБК.

Ранее, 28 октября, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина охарактеризовала практику эксклюзивных скидок на покупку товаров с использованием банковских карт самих маркетплейсов как несправедливую форму конкуренции. Она отметила, что такие схемы нарушают принципы равноправия потребителей, оплачивающих товары различными платежными средствами.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анна Попова предложила решить проблему путем законодательного ограничения практики предоставления особых условий оплаты исключительно определенными банковскими картами. По её мнению, подобные меры необходимы для восстановления честной конкуренции на рынке.

Однако представители маркетплейсов заявили, что введение запретов должно касаться не только площадок электронной торговли, но и иных организаций, применяющих аналогичные подходы, включая мобильные операторы и банковские системы. Они считают справедливым наличие равных возможностей у всех участников рынка.

Кроме того, представители Ozon сообщили, что готовятся расширить свою систему лояльности и предлагают партнерам сотрудничество по программе скидок вне зависимости от банка, выпустившего карту покупателя. Компания активно проводит переговоры с несколькими финансовыми учреждениями о включении их карт в список партнёров по специальным условиям оплаты покупок на площадке.

Пресс-служба Wildberries подчеркнула, что предоставление преимуществ покупателям внутри одной бизнес-группы является обычной рыночной практикой, применяемой повсеместно в мире. Ограничение прав отдельных игроков приведёт лишь к искажению конкуренции, утверждали представители компании.

Ранее сообщалось, что небанковские банки увеличили долю на рынке электронных платежей в 20 раз. Речь идет о финансовых организациях, принадлежащих крупным технологическим компаниям — «Яндексу», Wildberries и Ozon. Сейчас их дочерние банки выполняют 40% операций с электронными деньгами, а три года назад показатель был на уровне 2%, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Она отметила, что такое положение дел меняет платежный ландшафт в стране.

Традиционные крупные банки не раз выражали беспокойство конкуренцией с маркетплейсами в финансовом секторе. Сами бигтех-компании отмечали, что пока их клиенты чаще пользуются обычными пластиковыми картами, а не онлайн-кошельками. Но в ближайшее время ситуация изменится, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Маркетплейсы в последние несколько лет покупали эти банки и теперь начинают их активно развивать. В целом рост доли платежей через них прекрасно коррелирует с ростом доли и электронной коммерции, и важности маркетплейсов в жизни людей, и их популярности.