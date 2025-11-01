Американское оборонное ведомство дало добро на отправку дальнобойных ракет «Tomahawk» вооружённым силам Украины, однако последнее слово остаётся за главой государства Дональдом Трампом. Эта новость была озвучена телеканалом CNN, ссылающимся на анонимные источники в правительстве США и Европы, сообщает РБК.

На фоне одобрения Пентагоном американская сторона уведомила Белый дом ещё до начала октябрьской встречи лидеров двух стран, проходившей 17 числа. Несмотря на положительное заключение военных ведомств, некоторые европейские партнёры выражали сомнения относительно целесообразности отправки ракет, опасаясь возможных последствий для двусторонних отношений.

Сам Трамп публично обозначил свою осторожность, заявив, что Америка не готова передать оружие, необходимое ей самой для обеспечения собственной безопасности. Украинский президент Владимир Зеленский после переговоров указал, что вопрос пока остается открытым.

Тем временем американские власти разработали план ускоренной доставки «Tomahawk» на территорию Украины, ожидая лишь согласия от своего лидера.

Владимир Путин предупредил, что Москва даст мощный отпор, вплоть до «ошеломляющего», если подобные ракеты окажутся применёнными против России. Отношения между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул российский лидер, уже переживают определённые положительные тенденции, но одобрение поставок способно эти изменения разрушить.

