Центробанк установит нейтральную ставку 7,5–8,5% в 2027 году

Банк России ожидает вернуться к нейтральной процентной ставке в диапазоне 7,5–8,5% в 2027 году, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Государственной Думы. Она представила доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов», сообщает РБК.

Набиуллина подчеркнула, что переход к нейтральной денежной политике возможен благодаря снижению инфляции. В следующем году Центральный банк рассчитывает снизить ставку, несмотря на сохраняющийся высокий уровень инфляции. Так, в 2026 году регулятор предполагает диапазон ставок 13–15%.

Для сравнения, среднее значение ставки в текущем году оценивается примерно в 19%, а текущая ставка составляет около 16,5%. К концу следующего года ожидается снижение ставки, что обеспечит умеренный рост экономики и создание условий для дальнейшего перехода к нейтральной монетарной политике.

Ранее Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год."С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", – сказала она. Цель состоит в том, чтобы ускорить завершение периода быстрого роста цен, однако одновременно надо избегать чрезмерного замедления экономики.