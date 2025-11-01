ЦБ ограничит ипотеку на ИЖС из-за высоких долгов заемщиков

Центральный банк России объявляет о введении новых мер регулирования рынка ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевых займов под залог недвижимости начиная с 2026 года. Согласно сообщению регулятора, меры направлены на ограничение рисков кредитования потребителей с высокой долговой нагрузкой, сообщает газета "Ведомости".

Такое решение обусловлено значительным увеличением доли проблемных кредитов в рассматриваемых категориях. За третий квартал 2025 года почти треть всех ипотек на ИЖС была предоставлена заемщикам с уровнем долговой нагрузки выше 80%. Аналогично, доля нецелевых кредитов под залог, выданных таким клиентам, достигла отметки в 61%, тогда как кредиты гражданам с долговой нагрузкой от 50% до 80% составили 19%.

Регулятор подчеркивает, что высокое долговое бремя населения и ненадлежащие практики некоторых строительных компаний привели к значительному росту просрочки платежей и ухудшению качества ипотечных портфелей банков.

Новые ограничения предполагают постепенное повышение макропруденциальных лимитов до уровня, сопоставимого с классическими ипотечными кредитами и необеспеченными займами. Первые шаги будут предприняты уже в первом квартале 2026 года.

В апреле Банк России предложил российским банкам пересмотреть условия кредитных договоров клиентов, пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Тогда было известно о 4500–5000 пострадавших заемщиках, хотя реальные масштабы проблемы могут оказаться значительно больше — депутаты утверждают, что число пострадавших колеблется от 10 000 до 30 000 человек. Но точное количество определить сложно, поскольку не все граждане понимают серьезность своей ситуации, а многие строительные фирмы скрывают приближение банкротства, комментирует глава Всероссийского движения обманутых дольщиков ИЖС Дарья Елисеева.

Эксперты считают, что введение механизма эскроу-счетов усложнило работу небольших строительных компаний в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

За последние годы в Иркутской области наблюдался активный рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако в текущем году специалисты прогнозируют существенное сокращение объемов реального строительства. Такой прогноз озвучила Ирина Маджара, руководитель ипотечного центра «Альфа-Банка» в Иркутске, в беседе с SIA.RU.

«В 2024-2025 годах рынок столкнулся с серьёзными вызовами: завершение программы «Господдержка 2020», изменения в государственном регулировании строительства ИЖС по договорам подряда, переход на расчёты через эскроу-счета, а сейчас рынок «накрыли» изменения по сельской ипотеке. Всё это оказывает влияние на сектор ИЖС», – считает Ирина Маджара.

Она пояснила, что отрицательная динамика станет заметной уже во второй половине 2025-го – начале 2026 года, поскольку текущие проекты реализуются по договорам, заключенным в 2024 году.