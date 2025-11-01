Пентагон одобрил поставку Украине ракет Tomahawk: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, долги по налогам с россиян будут взыскивать без суда, маркетплейсы ответили на претензии к скидкам, а в Иркутской области завод уличили в нелегальном майнинге криптовалюты. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Зеленый свет Tomahawk

Военное министерство США дало добро Белому дому на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, отмечает телеканал CNN. Сторона считает, что отправка Tomahawk Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы. При этом окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Долги без суда

Российские налоговые органы теперь смогут без суда взыскивать с граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, долги по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, в случае отсутствия спора. В силу с 1 ноября вступил соответствующий законопроект. При наличии разногласий сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности.

Ответ по скидкам

Маркетплейсы ответили на претензию главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной к скидкам на площадках, которые они дают при оплате карточками своих банков. Предлагалось законодательно ограничить такие дисконты. Представители площадок отметили, что готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». При этом они подчеркнули, что в случае регулирования нужно запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков и мобильных операторов либо предоставить банкам возможность тоже делать скидки на маркетплейсах при оплате их картами.

Майнинг на заводе

Огромную майнинговую ферму нашли на территории бывшего завода ЖБИ в городе Шелехове Иркутской области. Правоохранители отмечают, что юрлицо без разрешительных документов эксплуатировало 10 трансформаторных подстанций мощностью 10 мегаватт: они питали два здания, используемых для майнинга криптовалюты. Суд запретил эксплуатацию предприятия.

Двухуровневая развязка

В Иркутске построят двухуровневую кольцевую Качугскую развязку. Она будет находиться на выезде из областного центра в начале двух региональных дорог – Александровского и Качугского трактов. Объект поможет решить проблему огромных пробок. Подрядчик выйдет на площадку уже в следующем году. Стоимость проекта составляет 5,1 млрд рублей. Завершить его реализацию рассчитывают через два года.