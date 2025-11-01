Вахтовики устроили дебош из-за места у окна в самолете в аэропорту Иркутска

Три вахтовика устроили дебош в самолете, который должен был вылететь по маршруту Иркутск – Чита – Магадан. Мужчины не смогли решить, кто займет кресло у иллюминатора.

«При посадке мужчины стали конфликтовать, выражаться грубой нецензурной бранью, так как не смогли поделить место у окна. На замечание бортпроводников не реагировали», – пояснили в транспортной полиции.

К месту вызвали правоохранителей. Было решено мужчинам, устроившим дебош, отказать в перелете. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозят штрафы. Кроме того, есть риск попасть в «черный список» авиакомпаний.