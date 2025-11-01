Экс-руководителя энергосбытовой компании в Ангарске обвинили в коммерческом подкупе

В городе Ангарске Иркутской области перед судом предстанет бывший руководитель энергосбытовой компании, обвиняемая в коммерческом подкупе.

По версии следствия, 49-летняя женщина в мае 2025 года внесла изменения в расчеты и аннулировала долг управляющей компании за электроэнергию, потраченную на общедомовые нужды, в размере более 527 тысяч рублей. За незаконные манипуляции фигурантка получила 200 тысяч рублей в своем рабочем кабинете.

Преступные действия пресекли. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.