Элитные новостройки подешевели в Иркутской области

Аналитики Иркутскстата подсчитали, как изменились цены на новостройки по итогам третьего квартала 2025 года. Отмечается как повышение, так и снижение стоимости ряда объектов.

«Квартиры улучшенного качества подорожали на 2,5%, среднего качества – на 0,6%. В то же время стоимость элитных квартир снизилась на 3%», – отмечают эксперты.

В целом в третьем квартале 2025 года средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области составила 146,5 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с предыдущим кварталом она увеличилась на 1,8%.