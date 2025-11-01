Школу в Братске достроят: получены дополнительные средства

Иркутская область получила дополнительное финансирование в размере 681 млн рублей из федерального бюджета. Эти деньги позволят достроить школу на 1275 мест в 26-м микрорайоне Братска. Средства доведены до подрядчика.

Фото: правительство Иркутской области

«До подрядчика также недавно было доведено более 239 млн рублей из областного бюджета, местный бюджет довел почти 39 млн рублей. Таким образом, сейчас для бесперебойного строительства объект обеспечен суммой более 959 млн рублей», – прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Общее финансирование объекта составляет 4,3 млрд рублей. Добиться выделения дополнительных средств удалось при поддержке Совета Федерации, к представителям которого обратились областные власти.

Сейчас на объекте завершены работы по гидроизоляции фундамента и утеплению цокольного этажа, возведен основной каркас здания. Ведется кирпичная кладка, бетонирование подпорной стенки и устройство наружных инженерных сетей.

Готовность оценивается в 30%, срок окончания работ – 2027 год.